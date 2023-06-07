Сборная России лидирует на групповом этапе Кубка Континента по следж-хоккею

В Сочи продолжается четвертый Кубок Континента по следж-хоккею. Во второй день турнира сборная России-1 обыграла сборную России-2 (8:0). Хет-трик оформил нападающий победителей Евгений Петров. Дублем отметился форвард Игорь Малецкий.

Кубок Континента проходит в Сочи с 6 по 10 июня. В турнире помимо двух сборных России участвуют команды Казахстана и Армении. 8 июня пройдут заключительные матчи группового этапа, а 10 июня состоятся медальные игры.

Положение в таблице:

1. Россия-1 (6 очков, разница шайб — 16-0)

2. Казахстан (3, 13-8)

3. Россия-2 (3, 7-8)

4. Армения (0, 0-20)