Сборная России обыграла Армению на Кубке Континента по следж-хоккею

Сегодня, 17:50
В заключительном матче группового этапа Кубка Континента по следж-хоккею сборная России-1 обыграла Армению (8:0) и продлила серию до трех побед.
Три (1+2) очка набрал форвард россиян Айрат Хамзин. Вратари Евгений Плотников и Андрей Касаткин провели матч на ноль.
Кубок Континента по следж-хоккею проходит в Сочи и завершится 10 июня. В матче за третье место Казахстан сыграет с Арменией. В финале встретятся Россия-1 и Россия-2.
Положение в таблице:
1. Россия-1 (9 очков, разница шайб — 24-0)
2. Россия-2 (6, 16-9)
3. Казахстан (3, 14-17)
4. Армения (0, 0-28)