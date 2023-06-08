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Сегодня, 15:12

Сборная России обыграла Казахстан на Кубке Континента по следж-хоккею

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Сборная России-2 обыграла Казахстан (9:1) в матче заключительного дня группового этапа Кубка Континента по следж-хоккею.

Гости открыли счет на 36-й секунде, но затем пропустили девять шайб. Дублями в составе победителей отметились Эдуард Николаев и Андрей Соколов.

Кубок Континента по следж-хоккею проходит в Сочи с 6 по 10 июня. В турнире помимо двух сборных России участвуют команды Казахстана и Армении. 8 июня проходят заключительные игры группового этапа, а 10 июня состоятся матчи за медали.

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