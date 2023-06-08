Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
НХЛ
Новости
Результаты
Чемпионат мира
МЧМ по хоккею 2023
Еврохоккейтур
Кубок Первого канала
ВХЛ
МХЛ
Кубок мира
Женский хоккей
Видео
Олимпиада
Юниорская сборная
Европа
Главная
Хоккей

Сегодня, 18:10

Вратарь сборной Армении высказался об участии в Кубке Континента по следж-хоккею

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь сборной Армении Карен Гюламирян в интервью «СЭ» прокомментировал участие национальной команды в Кубке Континента по следж-хоккею.

— Игры Кубка Континента — большой опыт для нас, — сказал Гюламирян. — С каждым матчем мы прогрессируем. Чувствуем, что становимся лучше. Мы заметно выросли, если сравнивать с прошлым турниром в Ханты-Мансийске. Будем тренироваться дальше. В защите с каждым матчем играем лучше. Пока слабое нападение.

Сборная Армении проиграла все три матча на групповом этапе. 10 июня команда встретится с Казахстаном в игре за третье место на Кубке Континента, который проходит в Сочи.

0
Читайте также
Выбор Месси: переезд в США, обида на «Барселону», разочарование в Париже
Месси выбрал Майами. Сказочного возвращения в «Барселону» не случилось
В Луганске прозвучали взрывы
Эксперты оценили переплаты невысыпающимся россиянам
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхозрынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России обыграла Армению на Кубке Континента по следж-хоккею