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Сегодня, 19:38

Стал известен состав сборной России U20 на Кубок Будущего

Ана Горшкова
Корреспондент
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Федерация хоккея России опубликовала состав молодежной сборной России U20 для подготовки к турниру Кубок Будущего. В расположение национальной команды вызваны 28 хоккеистов.

Вратари: Евгений Волохин, Егор Заврагин (оба — «Югра»), Кирилл Зарубин («Академия Михайлова»).

Защитники: Никита Баклашев, Артём Кудашов, Магомед Шараканов (все — МХК «Динамо» Мск), Михаил Гуляев («Авангард»), Кирилл Жуков («Южный Урал»), Тимур Кол («Омские Ястребы»), Александр Пелевин («Зауралье»), Виталий Пестерев («Алмаз»), Антон Силаев («Торпедо»), Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Никита Артамонов («Торпедо»), Егор Варюшкин (МХК «Спартак»), Алексей Васильков («Лада»), Максим Великов, Егор Соловьёв (оба — «Красная Армия»), Михаил Ильин («Северсталь»), Иван Казаковцев (МХК «Динамо» СПб), Артемий Кузнецов (ХК «Сочи»), Иван Кузьмин («Дизель»), Вячеслав Малов («Чайка»), Владимир Михалёв («Сибирь»), Эмиль Пьянов («Алмаз»), Егор Римашевский («Динамо» Мск), Иван Рябкин (МХК «Динамо» Мск), Николай Хворов («Омские Ястребы»).

Главным тренером сборной России U20 является Николай Воеводин. Кубок Будущего пройдет 25-28 апреля в Новосибирске. В нем примут участие также сборные Белоруссии, Казахстана и сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.

Источник: ФХР
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею
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