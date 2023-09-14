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Сегодня, 21:00

3 россиянина попали в топ-16 предварительного рейтинга драфта-2024 в НХЛ по версии TSN

Игнат Заздравин
Корреспондент
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TSN опубликовал предварительный рейтинг лучших игроков перед драфтом 2024 года.

Для составления рейтинга TSN опросил скаутов 10 клубов НХЛ. В топ-16 вошли три российских игрока.

Третье место занял нападающий СКА Иван Демидов. На девятом месте защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев, а на 12-й строчке расположился форвард «Динамо» Игорь Чернышов.

Лидером рейтинга 9 из 10 опрошенных скаутов выбрали 17-летнего канадца Маклина Селебрини.

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НХЛ
Иван Демидов
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