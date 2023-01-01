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Сегодня, 20:34

34-летний форвард Пачиоретти хочет продлить контракт с «Каролиной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Макс Пачиоретти хочет продлить контракт с «Каролиной», сообщает журналист Пьер ЛеБрун.

34-летний форвард из-за травмы пока не провел ни одного матча в нынешнем сезоне.

Летом у него истекает срок контракта, по которому он получает 7 миллионов долларов в год.

Американский хоккеист был приобретен «Каролиной» в июле 2022 года вместе с защитником Диланом Кохланом у «Вегаса» в обмен на будущую компенсацию.

В прошлом сезоне НХЛ Пачиоретти из-за травм провел за команду всего 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 37 (19+18) очков.

Макс Пачиоретти
ХК Каролина Харрикейнз
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