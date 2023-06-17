Генменеджер «Эдмонтона» заявил, что хотел бы переподписать Костина

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд рассказал о будущем в клубе российского нападающего Клима Костина, чей контракт подходит к концу.

«Я бы хотел переподписать Костина. У меня было несколько контактов на этот счет. Посмотрим, куда мы придем. Конечно, важно иметь нижнюю топ-6, как мы увидели в прошлом году. Мы подписали контракт с Дереком Райаном. Я провожу переговоры с Янмарком. Я общался о Климе Костине. У нас есть Дилан Холлоуэй. Я должен отправиться в тренировочный лагерь и узнать о Рафаэле Лавуа. Но важно собрать нижнюю топ-6, которая может проводить силовые приемы, убить меньшинство и, возможно, внести свой вклад в нападении», — приводит слова Холланда The Athletic.

В октябре 2022 года Костин был обменян из «Сент-Луиса» в «Эдмонтон».

В регулярном чемпионате НХЛ-2022/23 24-летний форвард сыграл за «Ойлерз» 57 матчей и набрал 21 очко (11+10). В плей-офф Костин провел 12 матчей и набрал 5 (3+2) очков.