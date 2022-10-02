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Сегодня, 13:32

Агент Малкина оценил готовность игрока к новому сезону НХЛ

Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Геннадий Ушаков, агент центрального нападающего «Питтсбург Пенгвинз» Евгения Малкина, оценил готовность хоккеиста к старту сезона НХЛ.

«Евгений готов к старту нового сезона. Чувствует себя нормально», — сказал Ушаков «СЭ».

Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг — самое долгоиграющее трио в истории профессионального большого спорта Северной Америки.

В прошлом сезоне 36-летний россиянин из-за травмы провел всего 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (20+22) очка.

Свой первый матч в новом сезоне «Питтсбург» проведет в ночь на 14-е октября против «Аризоны».

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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