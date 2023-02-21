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Сегодня, 17:07

Агент Овечкина подтвердил, что хоккеист сегодня вылетит в Вашингтон

Константин Белов
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
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Агент нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Глеб Чистяков в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о том, что россиянин вылетит в столицу США 21 февраля.

«Да, он сегодня вылетает из Москвы в Вашингтон, чтобы присоединиться к команде. Будет ли Овечкин принимать участие в матче «Вашингтона» или ему дадут отдых? Не знаю», — сказал Чистяков «СЭ».

14 февраля хоккеист покинул расположение команды из-за проблем со здоровьем у своего отца. На следующий день стало известно, что Михаил Овечкин ушел из жизни после продолжительной болезни.

В текущем сезоне он провел за «Вашингтон» 52 игры и набрал 54 (32+22) очка.

22 февраля «Вашингтон» сыграет с «Детройтом».

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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