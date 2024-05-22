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Сегодня, 19:24

Источник: Овечкин не имеет задолженности перед ФНС, это техническая ошибка

Алина Савинова
Александр Овечкин (слева).
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не имеет задолженности перед Федеральной налоговой службой (ФНС), сообщает matchtv.ru со ссылкой на источник, близкий к хоккеисту.

Ранее появилась информация о том, что банковский счет ИП форварда в России заблокировали из-за долга в 49 тысяч рублей.

Как утверждает источник, Овечкин ничего не задолжал налоговой, это техническая ошибка. Кроме того, ИП не ведет коммерческую деятельность, на нем висят только патенты на торговые знаки игрока. В настоящее время бухгалтер разбирается с возникшей ситуацией.

Согласно данным Forbes, за сезон-2023/24 доход 38-летнего россиянина составил 17,5 миллиона долларов с учетом спонсорских контрактов.

В минувшем сезоне Овечкин провел 83 матча за «Вашингтон», в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 заброшенные шайбы. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Источник: matchtv.ru
Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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