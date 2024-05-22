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Сегодня, 19:10

Источник: Овечкин задолжал российской налоговой 49 тысяч рублей

Алина Савинова
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Банковский счет ИП нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в России заблокировали из-за долга в 49 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

«В России Овечкин владеет международной хоккейной академией имени самого себя. А также ООО «Русская Машина», которое оптом продает продукты, и ИП с долгом в 49 093 рубля. Фирма занимается производством и продажей одежды, спорттоваров и прочей деятельностью спортивного характера. После проверки ФНС заблокировала счет ИП Овечкина и направила решение об этом прямиком в банк», — говорится в сообщении.

Согласно данным Forbes, за сезон-2023/24 доход 38-летнего россиянина составил 17,5 миллиона долларов с учетом спонсорских контрактов.

В минувшем сезоне Овечкин провел 83 матча за «Вашингтон», в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 заброшенные шайбы. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с «Кэпиталз» он стал обладателем Кубка Стэнли в 2018-м.

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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