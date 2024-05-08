Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 20:29

Кожевников: «У всех бывают ошибки, но Ничушкин — мужик, все преодолел»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников похвалил российского нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина за игру в плей-офф НХЛ.

«Ничушкин — мужик. У всех бывают ошибки в жизни, но он молодец, все преодолел. Он талант. Программа помощи помогла ему перезагрузиться, поправить здоровье, теперь снова играет на высоком уровне. Отличный сезон проводит, забивает в плей-офф. И сейчас «Эвеланш» наравне с «Рейнджерс» претендуют на Кубок. Две самые сильные команды, по моему мнению», — приводит слова Кожевникова Metararings.ru.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ россиянин провел 55 матчей, набрав 53 (28+25) очка. По ходу сезона Ничушкин принял участие в программе помощи игрокам, которую завершил в конце февраля и вновь присоединился к команде.

В плей-офф НХЛ 29-летний форвард сыграл 6 матчей за «Колорадо» и набрал 9 (8+1) очков. Ничушкин единолично возглавил гонку снайперов Кубка Стэнли-2024.

Источник: Metararings.ru
Валерий Ничушкин
ХК Колорадо Эвеланш
Александр Кожевников
0
Читайте также
Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: во сколько начнется и как пройдет
Зрителям запретили приносить флаги России на матчи ЧМ по хоккею в Чехии
Муниципальный депутат района Москвы обнаружена мертвой в квартире
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Казани врачи спасли 31-летнюю пациентку с большим паразитом в печени
Синоптик спрогнозировал снег в Москве до утра 9 мая
Популярное видео
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Виннипег» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Я в раздевалке — Леха Светомузыка». Что слушают чемпионы КХЛ
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Каменский: «Если Панарин выиграет Кубок Стэнли, то этот сезон станет для него самым лучшим»