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Сегодня, 04:38

Овечкин обогнал Бобби Орра по голевым передачам в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

37-летний россиянин сделал 646-й результативный пас в лиге и вышел на чистое 70-е место по этому показателю, опередив Бобби Орра.

Рекорд по голевым передачам в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Овечкин занимает третье место по этому показателю среди российских хоккеистов в лиге. Больше него голевых передач сделали только Евгений Малкин (724) и Сергей Федоров (696).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Бобби Орр
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