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Сегодня, 21:05

Александр Овечкин стал первой звездой недели в НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выбран первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

В трех матчах капитан «Кэпиталз» набрал 5 (3+2) очков. В матче против «Чикаго» (7:3) россиянин оформил хет-трик.

Он стал всего лишь третьим игроком за всю историю НХЛ, который достиг отметки в 800 голов за карьеру.

Второй звездой стал нападающий «Баффало» Тэйдж Томпсон. На его счету 8 (4+4) очков в трех играх.

Третьей звездой выбран форвард «Миннесоты» Матс Зукарелло, который набрал 8 (3+5) очков в четырех играх.

Александр Овечкин
Матс Зуккарелло
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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