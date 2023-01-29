«Анахайм» в овертайме обыграл «Аризону»

«Анахайм» на своем льду обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время в составе «Дакс» отличился Макс Джонс. За «Койотс» гол забил Ник Ритчи.

Автором победной шайбы в овертайме стал Тревор Зеграс.

«Анахайм» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков. «Аризона» располагается на 14-й строчке — 38 очков.

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«Анахайм» — «Аризона» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ритчи — 9 (Фишер, Бойд), 16:21 — 0:1. Джонс — 4 (Клингберг, Вааканайнен), 32:32 — 1:1.

Зеграс — 18 (Клингберг), 63:34 — 2:1.

Вратари: Гибсон — Ингрэм.

Штраф: 20 — 10.

Броски: 45 (16+19+6+4) — 33 (10+6+16+1).

Наши: Куликов (20.49/1/-1) — -.

29 января. Анахайм. Honda Center. 16126 зрителей.