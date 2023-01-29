«Анахайм» в овертайме обыграл «Аризону»

Сегодня, 09:26
«Анахайм» на своем льду обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.
В основное время в составе «Дакс» отличился Макс Джонс. За «Койотс» гол забил Ник Ритчи.
Автором победной шайбы в овертайме стал Тревор Зеграс.
«Анахайм» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков. «Аризона» располагается на 14-й строчке — 38 очков.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Аризона» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Ритчи — 9 (Фишер, Бойд), 16:21 — 0:1. Джонс — 4 (Клингберг, Вааканайнен), 32:32 — 1:1.
Зеграс — 18 (Клингберг), 63:34 — 2:1.
Вратари: Гибсон — Ингрэм.
Штраф: 20 — 10.
Броски: 45 (16+19+6+4) — 33 (10+6+16+1).
Наши: Куликов (20.49/1/-1) — -.
29 января. Анахайм. Honda Center. 16126 зрителей.