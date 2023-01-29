Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:26

«Анахайм» в овертайме обыграл «Аризону»

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Анахайм» на своем льду обыграл «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

В основное время в составе «Дакс» отличился Макс Джонс. За «Койотс» гол забил Ник Ритчи.

Автором победной шайбы в овертайме стал Тревор Зеграс.

«Анахайм» занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 37 очков. «Аризона» располагается на 14-й строчке — 38 очков.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Аризона» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Ритчи — 9 (Фишер, Бойд), 16:21 — 0:1. Джонс — 4 (Клингберг, Вааканайнен), 32:32 — 1:1.

Зеграс — 18 (Клингберг), 63:34 — 2:1.

Вратари: Гибсон — Ингрэм.

Штраф: 20 — 10.

Броски: 45 (16+19+6+4) — 33 (10+6+16+1).

Наши: Куликов (20.49/1/-1) — -.

29 января. Анахайм. Honda Center. 16126 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Аризона Койотс
0
Читайте также
Президент МОК выступил за возвращение российских спортсменов
Чемпион Германии Старостин рассказал о смене спортивного гражданства и связях с Россией
Британский полковник назвал две проблемы для Зеленского в случае наступления РФ
ВСУ обстреляли из артиллерии медучреждение в Новой Каховке
Зампостпреда РФ при ООН заявил о причастности США к гибели людей в Новоайдаре
Медведев заявил, что третья мировая война вряд ли будет на танках и истребителях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Эдмонтон» обыграл «Чикаго»