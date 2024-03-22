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НХЛ

22 марта, 07:44

«Анахайм» обыграл «Чикаго» и прервал серию поражений

Евгений Козинов
Корреспондент
22 марта. «Анахайм» — «Чикаго» — 4:0.
Фото USA Today Sports
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«Анахайм» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Дакс» прервали свою неудачную серию из семи поражений.

Российский защитник Павел Минтюков отметился одной голевой передачей.

«Анахайм» набрал 51 очко и идет на 14-й строчке в Западной конференции. «Чикаго» занимает 15-е место.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Чикаго» — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Голы: Киллорн — 13 (Линдстрем, Вааканайнен), 23:10 — 1:0. Лисон — 11 (Майерс, Минтюков), 29:34 — 2:0. Киллорн — 14 (Лисон, Зеллвегер), 38:26 — 3:0. Ватрано — 30 (бол., Фаулер, Терри), 50:31 — 4:0.

Вратари: Достал (29:55 — 30:09) — Содерблум.

Штраф: 14 — 22.

Броски: 25 (7+12+6) — 29 (13+7+9).

Наши: Минтюков (20.00/0/+2) — Зайцев (14.32/1/0).

22 марта. Анахайм. Honda Center. 16 000 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Чикаго Блэкхокс
Павел Минтюков
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