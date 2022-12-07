«Анахайм» в овертайме победил «Каролину»

«Анахайм» в овертайме обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В составе «Дакс» забивали Адам Хенрик, Максим Комтуа и Бретт Лисон. У «Харрикейнз» шайбы на счету Брэди Шея, Себастьяна Ахо и Джордана Стаала.

Победную шайбу забил форвард «Дакс» Райан Строум.

«Анахайм» остался на последней строчке Западной конференции, набрав 17 очков. «Каролина» с 33 очками занимает 4-е место в Восточной конференции.

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«Анахайм» — «Каролина» — 4:3 ОТ (2:1, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Хенрик — 8 (Шаттенкирк, Терри), 3:59 — 1:0. Шей — 4 (Друри, Штястны), 5:38 — 1:1. Комтуа — 5 (Сильферберг), 11:13 — 2:1. Ахо — 11 (Джарвис, Слэвин), 30:16 — 2:2. Лисон — 3 (Мактавиш, Джонс), 30:59 — 3:2. Стаал — 6 (Бернс, Фаст), 35:49 — 3:3. Строум — 7 (Фаулер, Ватрано), 61:56 — 4:3.

Вратари: Гибсон — Кочетков.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (9+10+10+1) — 37 (10+20+7+0).

Наши: Куликов (20.00/1/-2) — Свечников (17.03/2/-1).

7 декабря. Анахайм. Honda Center.