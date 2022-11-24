Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

24 ноября, 08:29

«Анахайм» обыграл «Рейнджерс», Куликов набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:2.

В составе «Дакс» 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Куликов, еще по шайбе забросили Мэйсон Мактавиш и Трой Терри. У команды из Нью-Йорка голы на счету Барклая Гудроу и Брэйдена Шнайдера, форвард Артемий Панарин отличился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин остался в запасе.

После этого матча «Анахайм» с 13 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 24 очками — на 7-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Гудроу — 5, 8:51 — 0:1. Мактавиш — 3 (Куликов, Джонс), 9:22 — 1:1. Куликов — 2 (Хенрик, Фаулер), 20:39 — 2:1. Терри — 8 (Зеграс), 25:25 — 3:1. Шнайдер — 2 (Зибанежад, Панарин), 38:06 — 3:2.

Вратари: Гибсон — Галак (57:58 — 59:15, 59:28).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (10+10+2) — 43 (15+11+17).

Наши: Куликов (20.34/1/+2) — Панарин (23.47/3/0).

24 ноября. Анахайм. Honda Center.

НХЛ
ХК Анахайм Дакс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
2
0
Читайте также
Молодой российский вратарь подписал в НХЛ невыгодный контракт. Что заставило его это сделать?
Решили болеть за Сербию на ЧМ? Не зря, у них лучшая команда за много-много лет
СМИ узнали об истинной причине отказа Польши передавать МиГ-29 Украине
Бразилия обыграла Сербию в матче ЧМ-2022 по футболу в Катаре
В ФРГ признали бесполезность санкций после открытия завода «Москвич»
Как добраться из Иркутска на Байкал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Малкин: «Последние три дня я плачу ежедневно»

Куликов набрал два очка в матче впервые с февраля 2020 года