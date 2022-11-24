«Анахайм» обыграл «Рейнджерс», Куликов набрал два очка

«Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 3:2.

В составе «Дакс» 2 (1+1) очка набрал Дмитрий Куликов, еще по шайбе забросили Мэйсон Мактавиш и Трой Терри. У команды из Нью-Йорка голы на счету Барклая Гудроу и Брэйдена Шнайдера, форвард Артемий Панарин отличился результативной передачей, вратарь Игорь Шестеркин остался в запасе.

После этого матча «Анахайм» с 13 очками занимает последнее место в Западной конференции, «Рейнджерс» с 24 очками — на 7-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Рейнджерс» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Гудроу — 5, 8:51 — 0:1. Мактавиш — 3 (Куликов, Джонс), 9:22 — 1:1. Куликов — 2 (Хенрик, Фаулер), 20:39 — 2:1. Терри — 8 (Зеграс), 25:25 — 3:1. Шнайдер — 2 (Зибанежад, Панарин), 38:06 — 3:2.

Вратари: Гибсон — Галак (57:58 — 59:15, 59:28).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (10+10+2) — 43 (15+11+17).

Наши: Куликов (20.34/1/+2) — Панарин (23.47/3/0).

24 ноября. Анахайм. Honda Center.