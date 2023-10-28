«Аризона» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Лос-Анджелесу» — 4:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кингз» дубль оформил Дрю Даути, по 2 (1+1) очка набрали Мики Андерсон и Куинтон Байфилд, вратарь Кэмерон Талбот сменил Финикса Копли на девятой минуте, Владислав Гавриков завершил встречу с показателем полезности «-2». Вратарь «Койотс» Карел Веймелка отметился результативной передачей. При этом «Аризона» до 37-й минуты вела со счетом 4:1.

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