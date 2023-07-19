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Сегодня, 19:51

Ассоциация игроков НХЛ ведет переговоры с ИИХФ по участию в Олимпиаде-2026

Мария Гусева
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Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Марти Уолш сообщил, что ведет переговоры с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по вопросу участия хоккеистов североамериканской лиги в Олимпиаде-2026.

«Я сосредоточен на том, чтобы попытаться добиться участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде. Я работаю с комиссаром НХЛ Гэри Беттманом и с ИИХФ. Надеюсь, мы сможем прийти к соглашению и двигаться вперед, — цитирует ESPN Уолша. — Многие игроки со всего мира хотят играть за свою страну. Они хотят участвовать в турнире лучших хоккеистов. Они хотят быть его частью. Это действительно важно для многих игроков».

НХЛ после предварительного согласия отказалась от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай), которая проходила с 4 по 20 февраля 2022 года. Гэри Беттмэн объяснил это решение ростом числа случаев заболевания коронавирусом и большим количеством перенесенных матчей. До этого лига не отпускала хоккеистов на Игры-2018 в Пхенчхане (Корея) после участия в пяти Олимпиадах подряд с 1998-го по 2014 год.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

Источник: ESPN
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