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Сегодня, 05:22

«Айлендерс» одержали победу над «Монреалем». Варламов сделал 12 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
12 апреля. «Айлендерс» — «Монреаль» — 3:2 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Айлендерс» выиграли у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. Команда из Нью-Йорка одержала шестую победу подряд.

Российский голкипер Семен Варламов отразил 12 из 14 бросков по своим воротам.

«Айлендерс» набрали 89 очков и идут на 7-й строчке в Восточной конференции. «Монреаль» занимает 15-е место — 73 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Харрис — 3 (Кофилд, Сузуки), 17:58 — 0:1. Энгвалль — 10 (Пелек, Райлли), 25:17 — 1:1. Кофилд — 25 (Ковачевич, Мэтисон), 43:42 — 1:2. Сизикас — 9 (Пелек, Пулок), 46:30 — 2:2. Палмиери — 28 (Нельсон), 61:17 — 3:2.

Вратари: Варламов — Монтембо.

Штраф: 5 — 13.

Броски: 31 (8+14+8+1) — 14 (5+5+4+0).

Наши: Романов (20.48/2/0) — -.

12 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Семен Варламов
Хоккей
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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