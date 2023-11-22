Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:25

Бабаев — о матчах команд НХЛ в Швеции: «Это другая скорость игры и принятия решений»

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
Telegram Дзен

Агент Шуми Бабаев поделился впечатлениями от матчей клубов НХЛ в Швеции.

«Мне очень понравился новый формат. Раньше было две команды, которые проводили две игры между собой. А сейчас был формат четыре дня — четыре разных матча, и это очень интересно и перспективно. Все время были почти полные трибуны, очень хорошая, позитивная атмосфера.Было видно, что это другой хоккей — другая скорость игры и принятия решений, очень высокий уровень исполнителей.
Понятно, что НХЛ — хоккей номер один в мире, там играют лучшие. Я встретился с Кириллом Капризовым, Ильей Самсоновым и Климом Костиным. Не получилось увидеться с Владимиром Тарасенко, но мы смогли с ним поговорить. У ребят все хорошо», — приводит слова Бабаева «РБ Спорт».

С 16 по 19 ноября в Стокгольме состоялось 4 матча с участием «Детройта», «Оттавы», «Торонто» и «Миннесоты».

Источник: РБ Спорт
Хоккей
НХЛ
1
0
Читайте также
Итоги отбора Евро-2024: какие сборные вышли напрямую, когда жеребьевка, как будет разыгран плей-офф
Боксер Никита Цзю завоевал титул чемпиона Австралии
Медведев опубликовал анекдот о российском танке в Финляндии
Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ выехала на боевое задание
Юрист назвал основания для отказа в выдаче денег со вкладов
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области нашли похищенную гумпомощь
Популярное видео
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Кузнецов из-за болезни не сыграет с «Баффало»