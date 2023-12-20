Хет-трик Марченко принес «Коламбусу» победу над «Баффало»

«Коламбус» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:4.

Российский нападающий Кирилл Марченко забросил три шайбы. Его одноклубники Иван Проворов и Егор Чинахов сделали по две голевые передачи.

Российский голкипер «Сэйбрз» Даниил Тарасов отразил 25 из 29 бросков по своим воротам.

«Баффало» с 29 очками занимает 14-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 15-й строчке — 27 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Коламбус» — 4:9 (1:3, 1:4, 2:2)

Голы: Далин — 8 (Козенс, Миттельштадт), 0:30 — 1:0. Годро — 6 (Фантилли), 10:35 — 1:1. Фантилли — 9 (Годро, Проворов), 14:40 — 1:2. Марченко — 11 (бол., Годро, Веренски), 19:48 — 1:3. Марченко — 12 (Чинахов, Пик), 27:37 — 1:4. Марченко — 13 (Чинахов, Проворов), 27:55 — 1:5. Гудбрэнсон — 3 (Тексье, Керали), 28:52 — 1:6. Керали — 6 (Тексье, Гонс), 32:27 — 1:7. Окпосо — 6 (Миттельштадт, Олофссон), 38:54 — 2:7. Томпсон — 8 (бол., Далин, Так), 42:57 — 3:7. Козенс — 6 (Бенсон, Миттельштадт), 47:51 — 4:7. Силлинджер — 2 (Веренски, Джонсон), 48:30 — 4:8. Джонсон — 4 (Силлинджер, Бемстрем), 50:59 — 4:9.

Вратари: Леви (Луукконен, 27:37) — Тарасов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (4+14+11) — 34 (14+13+7).

Наши: — - Воронков (14.37/0/0), Марченко (15.20/4/+1), Проворов (22.20/1/+2), Чинахов (15.30/2/+1).

20 декабря. Баффало. KeyBank Center.