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НХЛ

Сегодня, 08:50

Бобровский — о матче с «Детройтом»: «Мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке»

Виктория Кравченко
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал победу команды над «Детройт Ред Уингз» (2:0) и 650-ю сыгранную игру в своей карьере в НХЛ. В этой встрече он отразил все 22 броска «Детройта».

«Я думаю, что все мы сейчас сосредоточены на турнирной таблице, а эта команда впереди нас. Мы должны их догнать.

Постепенно у нас все налаживается. Мы наладили взаимодействие и атмосферу в раздевалке. Здорово быть частью этого", — цитирует Бобровского официальный сайт «Флориды».

В текущем сезоне россиянин провел 8 матчей, один раз сыграв на ноль при 91,3 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.51.

Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Флорида Пантерз
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