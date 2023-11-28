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НХЛ

Сегодня, 06:52

Бобровский сделал 40-й шатаут в карьере и стал 4-м российским вратарем в НХЛ по этому показателю

Руслан Минаев
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Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 20 из 20 бросков в победном матче с «Оттавой» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин сделал 40-й шатаут в карьере в североамериканской лиге.

Бобровский стал 4-м российским вратарем с этим показателем. Лидирует в списке Евгений Набоков (59 шатаутов), далее идет Николай Хабибулин (46). Бобровский замыкает тройку вместе с Семеном Варламовым (40).

Больше 30 шатаутов за карьеру в НХЛ сделали Илья Брызгалов (34) и Андрей Василевский («Тампа», 32).

Евгений Набоков
Николай Хабибулин
Семен Варламов
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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