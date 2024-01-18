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НХЛ

Сегодня, 14:17

Бобровский, Шестеркин и Сорокин попали в число номинантов на «Везина Трофи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Три Российских вратаря НХЛ были включены в число номинантов на приз лучшему голкиперу текущего сезона — «Везина Трофи», сообщает официальный сайт лиги.

В список номинантов попали россияне: Сергей Бобровский из «Флориды», Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» и Илья Сорокин из «Нью-Йорка».

Лидирует в списке Коннор Хеллебайк из «Виннипега», набравший 69 очков.

Полный список претендентов на «Везину» по версии официального сайта НХЛ выглядит следующим образом:

1. Коннор Хеллебайк («Виннипег») — 69 очков.

2. Тэтчер Демко («Ванкувер») — 53.

3. Кэм Тальбо («Лос-Анджелес») — 42.

4. Сергей Бобровский («Флорида») — 25.

5. Джереми Свейман («Бостон») — 12.

6. Коннор Ингрэм — («Аризона») — 7.

7. Эдин Хилл («Вегас») — 3.

8. Джоуи Даккорд («Сиэтл») — 3.

9. Юусе Сарос («Нэшвилл») — 3.

10. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») — 2.

11. Илья Сорокин («Айлендерс») — 2.

12. Картер Харт («Филадельфия») — 1.

13. Джонатан Куик («Рейнджерс») — 1.

14. Линус Улльмарк («Бостон») — 1.

15. Джейк Эттингер («Даллас») — 1.

Источник: https://www.nhl.com/news/vezina-trophy-tracker-hellebuyck-demko-favorites-at-halfway-point
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
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