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НХЛ

Сегодня, 04:53

«Бостон» в овертайме обыграл «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» на своем льду переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Блю Джэкетс» потерпели третье поражение подряд.

«Брюинз» набрали 121 очко и стали обладателями президентского кубка. «Коламбус» идет последним в Восточной конференции — 54 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Коламбус» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рословик — 10 (Фоуди), 8:08 — 0:1. Бертуцци — 6 (бол., Заха, Макэвой), 30:07 — 1:1. Пастрняк — 53 (Линдхольм, Носек), 60:41 — 2:1.

Вратари: Ульмарк — Хатчинсон.

Штраф: 25 — 25.

Броски: 31 (8+13+9+1) — 26 (6+10+10+0).

Наши: Орлов (22.39/2/-1) — Марченко (22.00/2/0).

31 марта. Бостон. TD Garden. 17 850 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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