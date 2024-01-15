«Бостон» победил «Нью-Джерси», Пастрняк набрал 2 очка

«Бостон» дома обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

У «Брюинз» голы забивали Чарли Койл и Давид Пастрняк, который также отметился результативной передачей. Ассистентский дубль оформил Брэд Маршан.

«Бостон» набрал 61 очко и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Нью-Джерси» с 47 очками — на 11-й строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Нью-Джерси» — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Койл — 15 (Маршан, Пастрняк), 20:30 — 1:0. Пастрняк — 26 (бол., Макэвой, Маршан), 43:22 — 2:0. Фредерик — 13 (п.в.), 58:42 — 3:0.

Вратари: Суэймен — Доус (57:13 — 58:42).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 36 (16+9+11) — 31 (9+10+12).

Наши: — - -.

15 января. Бостон. TD Garden.