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НХЛ

15 января, 23:32

«Питтсбург» прервал 9-матчевую победную серию «Сиэтла», Малкин отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Питтсбург» — «Сиэтл».
Фото USA Today Sports
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«Питтсбург» дома обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Победу хозяевам принесли гол Дрю О'Коннора и дубль Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отметился голевой передачей.

У «Сиэтла» прервалась 9-матчевая победная серия. С 47 очками команда занимает девятое место в Западной конференции после 43 матчей.

«Питтсбург» (48 очков) поднялся на девятое место на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сиэтл» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Голы: О`Коннор — 6 (Раст, Малкин), 20:49 — 1:0. Кросби — 25 (Летанг, Ракелль), 23:32 — 2:0. Кросби — 26 (п.в., Ракелль, Карлссон), 57:39 — 3:0.

Вратари: Джерри — Даккорд (57:30 — 57:39).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 33 (12+12+9) — 21 (6+9+6).

Наши: Малкин (16.51/2/+1) — -.

15 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.

Источник: Таблица НХЛ
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сиэтл Кракен
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