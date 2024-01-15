«Питтсбург» прервал 9-матчевую победную серию «Сиэтла», Малкин отдал голевую передачу

15 января, 23:32
«Питтсбург» дома обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.
Победу хозяевам принесли гол Дрю О'Коннора и дубль Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отметился голевой передачей.
У «Сиэтла» прервалась 9-матчевая победная серия. С 47 очками команда занимает девятое место в Западной конференции после 43 матчей.
«Питтсбург» (48 очков) поднялся на девятое место на «Востоке».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Сиэтл» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)
Голы: О`Коннор — 6 (Раст, Малкин), 20:49 — 1:0. Кросби — 25 (Летанг, Ракелль), 23:32 — 2:0. Кросби — 26 (п.в., Ракелль, Карлссон), 57:39 — 3:0.
Вратари: Джерри — Даккорд (57:30 — 57:39).
Штраф: 4 — 4.
Броски: 33 (12+12+9) — 21 (6+9+6).
Наши: Малкин (16.51/2/+1) — -.
15 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.