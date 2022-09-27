Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

27 сентября, 18:56

«Бостон» в октябре проведет торжественную церемонию в честь Здено Хары

Иван Шитик
Корреспондент

«Бостон» проведет торжественную церемонию в честь бывшего защитника команды Здено Хары, который принял решение завершить карьеру, сообщает журналист Шон Хатчеон.

Торжества запланированы на 22 октября. В этот день «Мишки» на своем льду примут «Миннесоту».

45-летний Хара провел в НХЛ 1 680 игр, забросил 209 шайб и отдал 471 голевую передачу, он является лидером по количеству проведенных матчей среди защитников за всю историю НХЛ.

Словак является шестикратным участником Матча всех звезд НХЛ. В 2009 году он стал обладателем приза «Джеймс Норрис Трофи», вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ.

В составе сборной Словакии дважды становился серебряным призером чемпионата мира.

Здено Хара
ХК Бостон Брюинз
2
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Флорида» продлила контракт с голкипером Найтом на три года

Свищев — о допуске россиян до матчей в Чехии: «НХЛ защитила игроков, которые приносят успех и деньги клубам»