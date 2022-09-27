«Бостон» в октябре проведет торжественную церемонию в честь Здено Хары

«Бостон» проведет торжественную церемонию в честь бывшего защитника команды Здено Хары, который принял решение завершить карьеру, сообщает журналист Шон Хатчеон.

Торжества запланированы на 22 октября. В этот день «Мишки» на своем льду примут «Миннесоту».

45-летний Хара провел в НХЛ 1 680 игр, забросил 209 шайб и отдал 471 голевую передачу, он является лидером по количеству проведенных матчей среди защитников за всю историю НХЛ.

Словак является шестикратным участником Матча всех звезд НХЛ. В 2009 году он стал обладателем приза «Джеймс Норрис Трофи», вручаемого лучшему защитнику сезона в НХЛ.

В составе сборной Словакии дважды становился серебряным призером чемпионата мира.