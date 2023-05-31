Сегодня, 08:05
Бред Тревелинг является основным кандидатом на должность генерального менеджера «Торонто», сообщает инсайдер Даррен Дрегер.
Ранее в «Торонто» работал Кайл Дубас. Сообщалось, что Дубас может быть интересен «Питтсбургу», который находится в поисках нового генменеджера.
37-летний менеджер работал в «Торонто» с 2018 года, но по окончании сезона-2022/2023 канадский клуб не стал предлагать ему новое соглашение.
Ранее Дубас заявил, что не будет работать генменеджером в новом сезоне НХЛ, если уйдет из «Торонто».