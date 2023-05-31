Бред Тревелинг — главный кандидат на должность генерального менеджера «Торонто»

Бред Тревелинг является основным кандидатом на должность генерального менеджера «Торонто», сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Ранее в «Торонто» работал Кайл Дубас. Сообщалось, что Дубас может быть интересен «Питтсбургу», который находится в поисках нового генменеджера.

37-летний менеджер работал в «Торонто» с 2018 года, но по окончании сезона-2022/2023 канадский клуб не стал предлагать ему новое соглашение.

Ранее Дубас заявил, что не будет работать генменеджером в новом сезоне НХЛ, если уйдет из «Торонто».