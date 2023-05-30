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Сегодня, 19:25

«Вашингтон» объявил о назначении Карбери главным тренером клуба

Руслан Минаев
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«Вашингтон» объявил о назначении Спенсера Карбери главным тренером клуба, сообщает пресс-служба «Кэпиталз».

41-летний специалист ранее занимал должность ассистента наставника «Торонто». Карбери, который начинал тренерскую карьеру в «Вашингтоне», стал 20-м главным тренером в истории франшизы.

«Мы очень рады назначить Спенсера нашим новым главным тренером. Он один из лучших молодых тренеров, добившийся успеха на всех уровнях, на которых он работал. Мы считаем, что его лидерские качества, коммуникативные навыки, способность развивать игроков будут огромным преимуществом», — сказал генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан.

15 апреля «Вашингтон» объявил об уходе Питера Лавиолетта с поста главного тренера команды. Клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

58-летний тренер тренировал «Вашингтон» с сентября 2020 года.

В сезоне-2022/23 «Вашингтон» впервые за 9 лет не вышел в плей-офф НХЛ.

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