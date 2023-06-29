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НХЛ

Сегодня, 18:31

«Чикаго» выбрал Романа Канцерова под 44-м номером на драфте НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Чикаго» выбрал российского нападающего системы магнитогорского «Металлурга» Романа Канцерова под 44-м номером на драфте НХЛ 2023 года.

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин выступал в МХЛ за клуб «Стальные Лисы». Он набрал 54 (27+27) очка в 45 матчах регулярного чемпионата, в плей-офф на его счету 3 игры и 3 (1+2) балла.

Также Канцеров в минувшем сезоне сыграл один матч за «Металлург» в КХЛ, в котором не набрал очков.

В первом раунде задрафтовали четырех россиян — Дмитрий Симашев, Даниил Бут (оба — «Аризона»), Матвей Мичков («Филадельфия») и Михаил Гуляев («Колорадо»).

КХЛ
НХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Чикаго Блэкхокс
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