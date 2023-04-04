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4 апреля, 23:34

Чинханов продлил контракт с «Коламбусом» до конца сезона-2023/24

Галина Глазко
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Российский нападающий Егор Чинханов продлил контракт с «Коламбусом», об этом сообщает пресс-служба клуба. Новое трудовое соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24.

— Чинханов стал заметно лучше в этом сезоне, несмотря на то, что за последние несколько месяцев пропустил много времени из-за травмы. Он талантливый игрок с отличной рабочей этикой и желанием совершенствоваться, мы очень рады его будущему с нами, — отметил генеральный менеджер клуба Ярмо Кекалайнен.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел 30 матчей в НХЛ, в которых забросил 4 шайбы и отдал 9 голевых передач.

В декабре 2022 года Чинханов получил растяжение связок голеностопа, из-за чего пропустил два с половиной месяца.

Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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