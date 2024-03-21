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НХЛ

21 марта, 05:37

«Даллас» без Дадонова победил «Аризону»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» выиграл у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Старз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Евгений Дадонов пропустил встречу из-за травмы верхней части тела. Он не играет с февраля.

«Даллас» набрал 93 очка и занимает 4-е место в Западной конференции. «Аризона» идет на 13-й строчке — 61 очко.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Аризона» — 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)

Голы: Келлер — 28 (Бьюгстад, Шмальц), 19:45 — 0:1. Стэнковен — 6 (Лундквист, Робертсон), 27:34 — 1:1. Бенн — 14 (Лундквист, Сутер), 31:55 — 2:1. Сегин — 21 (Дюшен, Марчмент), 32:24 — 3:1. Робертсон — 23 (Харли, Хинтц), 44:12 — 4:1. Смит — 10 (Факса, Танев), 45:25 — 5:1. Леонард — 1 (Макбэйн, Гюнтер), 48:50 — 5:2.

Вратари: Эттингер — Ингрэм.

Штраф: 2 — 14.

Броски: 33 (9+13+11) — 25 (6+6+13).

21 марта. Даллас. American Airlines Center. 18 532 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Даллас Старз
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