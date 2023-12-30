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НХЛ

Сегодня, 06:52

«Даллас» переиграл «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» в овертайме обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил финский нападающий Роопе Хинтц.

«Даллас» с 46 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет предпоследним — 24 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 5:4 ОТ (1:2, 2:0, 1:2, 1:0)

Голы: Т. Джонсон — 8 (Бовилье, Дикинсон), 7:56 — 0:1. Гуттман — 3 (Райхель, Мерфи), 10:56 — 0:2. Хинтц — 12 (бол., Павелски, Бенн), 11:49 — 1:2. Павелски — 14 (Лундквист, Харли), 29:03 — 2:2. Хинтц — 13 (Робертсон), 29:23 — 3:2. Бенн — 6 (Джонстон, Дадонов), 42:10 — 4:2. Дикинсон — 12 (Власик, Гуттман), 48:58 — 4:3. Т. Джонсон — 9 (бол., Курашев, Корчински), 57:24 — 4:4. Хинтц — 14 (Робертсон, Хейсканен), 64:52 — 5:4.

Вратари: Уэджвуд (64:52) — Мразек (64:52).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (12+16+4+3) — 29 (8+7+14+0).

Наши: Дадонов (15.11/1/0) — -.

30 декабря. Даллас. American Airlines Center. 18532 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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