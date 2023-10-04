«Даллас» переиграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ

«Даллас» обыграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ — 3:1. Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс Центра» в Далласе.

В начале второго периода Ондржей Павелец вывел «Эвеланш» вперед. Перед перерывом «Старз» отыгрались благодаря голу Джейсона Робертсона. В третьем периоде Джо Павелски реализовал большинство, а Крэйг Смит забросил шайбу в пустые ворота за 3 секунды до финальной сирены.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче регулярного чемпионата «Даллас» встретится с «Сент-Луисом» (13 октября), а «Эвеланш» встретятся с «Лос-Анджелесом» (12 октября).