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Сегодня, 06:04

«Даллас» переиграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
4 октября. «Даллас» — «Колорадо».
Фото USA Today Sports
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«Даллас» обыграл «Колорадо» в предсезонном матче НХЛ — 3:1. Встреча прошла на льду «Американ Эйрлайнс Центра» в Далласе.

В начале второго периода Ондржей Павелец вывел «Эвеланш» вперед. Перед перерывом «Старз» отыгрались благодаря голу Джейсона Робертсона. В третьем периоде Джо Павелски реализовал большинство, а Крэйг Смит забросил шайбу в пустые ворота за 3 секунды до финальной сирены.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче регулярного чемпионата «Даллас» встретится с «Сент-Луисом» (13 октября), а «Эвеланш» встретятся с «Лос-Анджелесом» (12 октября).

Логотип НХЛ. НХЛ: календарь матчей и все команды сезона 2023 / 2024
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ХК Даллас Старз
ХК Колорадо Эвеланш
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