Дементьев: «Не стал бы искать в вопросе выбора в первую символическую сборную НХЛ какую-то политическую подоплеку»

Хоккейный агент Алексей Дементьев прокомментировал отсутствие российских хоккеистов в первой символической пятерке сезона-2022/23 в НХЛ.

«Честно говоря, я бы не стал искать в вопросе выбора в первую символическую сборную НХЛ какую-то политическую подоплеку. Понятное дело, что, скорее всего, это тоже учитывают. Это замечалось еще тогда, когда обнародовали результаты Зала славы, когда там не оказалось ни одного россиянина. Дело в том, что мы всегда хотели бы видеть наших ребят в таких списках и мы несколько узки в оценках факторов происходящего. Если взглянуть шире, то можно обнаружить, что в списке отсутствует много хоккеистов других национальностей.

В данном случае при выборе кандидатов учитывалась масса критериев. И таких явных показателей, которые помогли бы командам достичь результата, наши хоккеисты в этом сезоне не продемонстрировали. Не было такого, чтобы они тянули команды. В начале сезона они показывали хорошей уровень, но далее они начали сбавлять, и на первые роли вышли те игроки, которых номинировали», — цитирует RT Дементьева.