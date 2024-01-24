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Сегодня, 21:30

«Колорадо» — «Вашингтон»: время начала и где смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире

Матч НХЛ «Колорадо» — «Вашингтон» 25 января начнется в 05.30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хоккеисты &amp;quot;Вашингтона&amp;quot;.
Фото USA Today Sports
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«Колорадо» на своем поле сыграет против «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на четверг, 25 января. Встреча пройдет на «Болл-арене» в Денвере, Колорадо, США. Начало — в 05.30 по московскому времени.
Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Колорадо» — «Вашингтон» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ»

«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 63 очка. «Вашингтон» идет на 11-й строчке Восточной конференции, набрав 50 очков.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

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