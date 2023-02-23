Дементьев считает, что обмен Зайцева из «Оттавы» в плюс игроку и «Чикаго»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал обмен защитника Никиты Зайцева из «Оттавы» в «Чикаго».

«Во-первых, я считаю, что это взаимовыгодный обмен для обоих клубов. Во-вторых, это удобный обмен для Никиты, потому что в текущей ситуации «Чикаго» находится в моменте перестройки своей команды. Клуб запускает новых игроков, теряет своих ветеранов, которые грезят о том, чтобы выиграть еще Кубки Стэнли. Очень своевременно сделан обмен. Мы знаем, что третьего марта заканчивается возможность этих обменов, поэтому состоявшаяся сделка только в плюс как игроку, так и самой команде «Чикаго». Надеюсь, и не то, что надеюсь, а верю, что у Никиты все получится в этом клубе. Он достаточно харизматичный игрок, умеет общаться и разговаривать с молодыми игроками, которые приходят в состав «Чикаго». Поэтому, думаю, что он им поможет, и он сможет по-новому раскрыться в этом коллективе», — приводит слова Дементьева Metaratings.ru.

Помимо Зайцева, «Оттава» отдала в «Чикаго» выбор во втором раунде 2023 года и выбор в четвёртом раунде 2024 года. Взамен «Оттава» в настоящий момент ничего не получит — сделка оформлена по принципу future considerations.

Зайцев в текущем сезоне сыграл за канадский клуб 28 матчей, в которых отметился пятью результативными передачами.

Всего в НХЛ на счету 31-летнего защитника 426 матчей и 108 (19+89) очков при показателе полезности «-45».