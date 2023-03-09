«Детройт» обыграл «Чикаго» и прервал серию поражений

«Детройт» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. «Ред Уингз» прервали свою неудачную серию из шести поражений.

Российский защитник «Блэкхокс» Никита Зайцев сыграл 13 минут 16 секунд. Во втором периоде он заработал 2-минутное удаление за подножку.

«Детройт» набрал 67 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Чикаго» — последний в Западной конференции (49 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 4:3 (0:2, 2:0, 2:1)

Голы: Рэддиш — 15 (бол., Райхель, Атанасиу), 15:51 — 0:1. Рэддиш — 16 (Гуттман, Мерфи), 17:58 — 0:2. Уолман — 7 (Зайдер, Чейссон), 22:53 — 1:2. Ларкин — 24 (бол., Чейссон, Перрон), 38:34 — 2:2. Андерсон — 3 (Хайра), 46:10 — 2:3. Раймонд — 16 (Хагг, Чиаро), 52:35 — 3:3. Кубалик — 18 (Линдстрем, Копп), 55:53 — 4:3.

Нереализованный буллит: Ларкин (Д), 19:18.

Вратари: Хуссо — Стэлок.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 41 (12+19+10) — 20 (10+3+7).

Наши: — - Зайцев (13.16/0/-1).

9 марта. Детройт. Little Caesars Arena. 19181 зритель.