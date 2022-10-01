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НХЛ

Сегодня, 10:13

Гашек о позиции НХЛ по российским хоккеистам: «Это удар ниже пояса и оскорбление в адрес Чехии»

Иван Торопцев
Корреспондент
Доминик Гашек.
Фото Никита Успенский

Олимпийский чемпион, знаменитый чешский голкипер Доминик Гашек выразил недовольство позицией НХЛ по российским хоккеистам.

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии.

«В НХЛ знают нашу позицию, но решили не уважать ее. Если российские игроки приедут в Чехию по специальным визам, выданным другой страной Евросоюза, я посчитаю это оскорблением со стороны НХЛ в адрес нашей страны и наших граждан. Дать присутствию российских игроков на льду миллионную рекламу для российской спецоперации — это удар ниже пояса.
У лиги есть еще 8 дней, чтобы решить, уважают ли в лиге официальную позицию страны, в которую собираются приехать. Их решение покажет нам и всем фанатам НХЛ, какой эта лига является на самом деле», — написал у себя в Twitter Гашек.

7 и 8 октября в Праге состоятся два выставочных матча НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».

В составе «Шаркс» значатся нападающий Александр Барабанов и защитник Николый Кныжов. Также на просмотре в клубе есть форвард Евгений Свечников. У «Предаторз» на лед может выйти нападающий Яков Тренин.

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