Гашек о позиции НХЛ по российским хоккеистам: «Это удар ниже пояса и оскорбление в адрес Чехии»

Олимпийский чемпион, знаменитый чешский голкипер Доминик Гашек выразил недовольство позицией НХЛ по российским хоккеистам.

26 сентября стало известно, что российские игроки лиги смогут принять участие в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии.

«В НХЛ знают нашу позицию, но решили не уважать ее. Если российские игроки приедут в Чехию по специальным визам, выданным другой страной Евросоюза, я посчитаю это оскорблением со стороны НХЛ в адрес нашей страны и наших граждан. Дать присутствию российских игроков на льду миллионную рекламу для российской спецоперации — это удар ниже пояса.

У лиги есть еще 8 дней, чтобы решить, уважают ли в лиге официальную позицию страны, в которую собираются приехать. Их решение покажет нам и всем фанатам НХЛ, какой эта лига является на самом деле», — написал у себя в Twitter Гашек.

7 и 8 октября в Праге состоятся два выставочных матча НХЛ между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом».

В составе «Шаркс» значатся нападающий Александр Барабанов и защитник Николый Кныжов. Также на просмотре в клубе есть форвард Евгений Свечников. У «Предаторз» на лед может выйти нападающий Яков Тренин.