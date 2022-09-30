«Эдмонтон» хочет выменять защитника Чикрана из «Аризоны»

«Эдмонтон» является одним из главных претендентов на защитника «Аризоны» Джейкоба Чикрана, сообщает журналист Марк Спектор.

Клуб предлагает за 24-летнего защитника выбор в первом раунде драфта-2023, а также права на нападающей Йессе Пульюярви.

«Аризона» также хочет включить в сделку защитника Филипа Броберга или нападающего Дилана Холлоуйя, однако «Ойлерз» не хотят расставаться с талантливыми молодыми игроками.

Среди претендентов на Чикрана также называются «Оттава», «Торонто», «Лос-Анджелес», «Сент-Луис» и «Коламбус».

Соглашение защитника с кэпхитом 4,6 миллиона долларов будет действовать еще 3 сезона.

В день открытия тренировочного лагеря «Койотов» игрок сказал, что хотел бы обмена в команду, которая претендует на успешное выступление в плей-офф.

Чикран провел в НХЛ 337 матчей и набрал 142 (53+89) очка при общей полезности «минус 45».