Экс-директор «Трактора» рассказал, что думает об игре форварда «Вашингтона» Кузнецова

Экс-директор «Трактора» и ветеран челябинского клуба Андрей Баландин поделился мнением об игре форварда «Вашингтона» Евгения Кузнецова.

Сообщалось, что «Кэпиталз» могут обменять российского хоккеиста. Кузнецов является воспитанником «Трактора».

«Женя Кузнецов рвется в генменеджеры и «сватает» игроков в «Трактор». Но ему самому скоро команду надо будет искать: в «Вашингтоне» до конца срока контракта он не отыграет. Кузнецов уже давно деградирует как хоккеист. Он снизил к себе требования, а после 30 лет надо тренироваться в два раза больше. Куда бы его ни обменяли, нигде уже не получится. НХЛ — лучшая лига мира и играть там очень тяжело. Очень большая конкуренция, и никто просто так отдавать свой хлеб не будет. Но, думаю, ему и в КХЛ будет тяжело. И здесь много молодых, пусть не таких техничных, и они так же бьются за место в составе. При любом раскладе хоккей — это силовой и скоростной вид спорта, а за счет только понимания игры и обводки выступать на таком уровне невозможно. Кузнецов — не такой, как Александр Радулов, который и в 40 лет будет биться. Характер должен быть в крови», — цитирует Баландина «РБ Спорт».

В этом сезоне 30-летний хоккеист провел 80 матчей за команду в НХЛ, набрав 55 (12+43) очков.