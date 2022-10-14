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Сегодня, 10:33

Быков — о Панарине: «Он смог пройти все трудности с высоко поднятой головой и вернуться на высокий уровень»

Быков оценил игру Панарина в игре против «Миннесоты»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (7:3).

«Рад за Панарина, он отлично выступает в начале сезона. Он умный хоккеист, поэтому всегда анализирует свою игру. Он смог перезагрузится после прошлого сезона. Не удивлен, что Артемий смог пройти все трудности с высоко поднятой головой и вернуться на высокий уровень», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Панарин забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при показателе полезности «+2». Форвард признан первой звездой матча.

Артемий Панарин
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Вячеслав Быков
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