Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии «СЭ» поделился мнением об игре нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (7:3).

«Рад за Панарина, он отлично выступает в начале сезона. Он умный хоккеист, поэтому всегда анализирует свою игру. Он смог перезагрузится после прошлого сезона. Не удивлен, что Артемий смог пройти все трудности с высоко поднятой головой и вернуться на высокий уровень», — сказал Быков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Панарин забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи при показателе полезности «+2». Форвард признан первой звездой матча.