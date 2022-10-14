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Сегодня, 11:06

Кросби обошел Овечкина по очкам за карьеру в НХЛ

Руслан Минаев

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби забил один гол и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (6:2).

Таким образом, 35-летний канадец набрал 1412-е (518+894) очко в 1109 матчах лиги и обошел форварда «Вашингтона» Александра Овекина. На счету россиянина 1410 (780+630) очков в 1275 матчах в НХЛ.

Кросби расположился на 20-й строчке в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Овечкин не отметился ни одним очков в двух стартовых матчах «Кэпиталз» в сезоне-2022/23 против «Бостона» (2:5) и «Торонто» (2:3).

Александр Овечкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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