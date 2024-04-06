ESPN: Маккиннон — главный претендент на приз «Харт Трофи», Кучеров в топ-3

ESPN на своем сайте опубликовала рейтинг главных претендентов на приз «Харт Трофи». Награда вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ для своей команды.

По версии издания, главным претендентом на приз является нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 131 (48+83) очко в 77 встречах.

Вторым в рейтинге идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 128 (31+97) очков в 73 матчах. Канадец становился обладателем «Харт Трофи» в прошлом сезоне.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров занимает третье место. В текущем сезоне у 30-летнего нападающего 133 (43+90) очка в 75 играх. Он выигрывал «Харт Трофи» в сезоне-2018/19.