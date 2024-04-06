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Сегодня, 11:55

ESPN: Маккиннон — главный претендент на приз «Харт Трофи», Кучеров в топ-3

Нэйтан Маккиннон.
Фото USA Today Sports
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ESPN на своем сайте опубликовала рейтинг главных претендентов на приз «Харт Трофи». Награда вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ для своей команды.

По версии издания, главным претендентом на приз является нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон, набравший 131 (48+83) очко в 77 встречах.

Вторым в рейтинге идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 128 (31+97) очков в 73 матчах. Канадец становился обладателем «Харт Трофи» в прошлом сезоне.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров занимает третье место. В текущем сезоне у 30-летнего нападающего 133 (43+90) очка в 75 играх. Он выигрывал «Харт Трофи» в сезоне-2018/19.

Источник: ESPN
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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