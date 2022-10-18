Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов дисквалифицирован на один матч за удар защитника «Ванкувера» Кайла Берроуза клюшкой, информирует пресс-служба НХЛ.

30-летний россиянин пропустит встречу с «Оттавой» в ночь на пятницу по московскому времени.

Кузнецов в матче с «Ванкувером» (6:4) сделал три результативные передачи и набрал 500 (153+347) очков за 603 игры в НХЛ.

Он занимает 23-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ из России, на 22-й строчке расположился Валерий Каменский с 501 (200+301) очком.