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Сегодня, 15:07

Губерниев: «Овечкин в полном порядке. Русские долго запрягают, но быстро едут»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил игру нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в начале сезона-2022/23 в НХЛ.

«Овечкин в полном порядке. Он продолжает преследовать Гретцки. Александр показывает феноменальный уровень. Верю, что он будет играть на таком уровне еще несколько сезонов.
Овечкин долго не забивал? Русские долго запрягают, но быстро едут. Все нормально. Главное, чтобы быстрая езда была без происшествий, и чтобы он при этой езде подальше уехал», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В текущем сезоне 37-летний Овечкин сыграл за «Вашингтон» 4 матча в НХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков. В матче регулярного чемпионата против «Ванкувера» (6:4), который прошел в ночь с 17 на 18 октября, россиянин сделал дубль. Эти шайбы стали для него первыми в сезоне-2022/23.

Овечкин занимает третье место в списке лучших снайперов в истории лиги с 782 голами. Он уступает лишь Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801).

Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Дмитрий Губерниев
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